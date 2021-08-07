2.8 مليون دولار جوائز مونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: لوزان - وام

أعلن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، عن رفع الجوائز المالية لبطولة العالم الخامسة عشرة للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر 2021، لتصل إلى 2.8 مليون دولار.

وأكد المسلم في تصريحات رسمية بموقع الاتحاد الدولي أن قيمة الجوائز المالية للمنافسات الفردية سوف تزيد بنسبة 50 % مع مكافأة قدرها 50000 دولار لأي رقم قياسي عالمي جديد يتم تسجيله، مشيراً إلى أن تلك الجوائز هي الأعلى على الإطلاق في بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي.

وقال: «قبل شهرين وعندما توليت منصبي، قطعت وعداً لعشاق ومحبي الألعاب المائية بإعطاء الأولوية للرياضيين، وزيادة أموال الجوائز، وضمان عدم وجود تمييز في هذه الرياضة، وما تم الإعلان عنه يفي بهذا الوعد، الرياضيون هم القلب النابض للألعاب المائية إنهم جميعاً يستحقون أفضل المسابقات وأكبر الجوائز المالية بما يعكس مكانتهم كأعظم الرياضيين في العالم.

ومن المقرر أن تكون بطولة العالم للسباحة»FINA" للمسافات القصيرة 25 متراً واحدة من أكثر الأحداث الرياضية إثارة على الأجندة الرياضية العالمية لعام 2021، حيث يشارك فيها أفضل سباحي المسافات القصيرة في العالم في ملعب الاتحاد، الذي يقع في جزيرة ياس بالواجهة البحرية المذهلة في ياس بالعاصمة أبوظبي.

ولن يقتصر الحدث على منافسات السباحة فقط، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من وسائل الترفيه المناسبة للعائلة طوال فترة إقامة البطولة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

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