الظفرة «سوبر» كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تُوج الظفرة أمس بكأس السوبر لكرة قدم الصالات في انطلاقة الموسم الجديد للعبة بفوزه على النصر 2 - 1، بصالة المجمع الرياضي في نادي مليحة،وجرت مراسم التتويج بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية للعبة، وهشام الزرعوني عضو مجلس اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة كرة الصالات، وإدارتي الفريقين.

تقدم الظفرة بهدف السبق في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عن طريق لاعبه البرازيلي ميغويل كينجي، ومع بداية الشوط الثاني كثف لاعبو النصر هجماتهم لإدراك التعادل، إلا أن لاعب الظفرة طالب الفزاري عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقائق الأخيرة شن النصر عدة هجمات حتى نجح المقيم البرازيلي فينيكيوس في تقليص الفارق بهدف من ركلة جزاء قبل 40 ثانية من نهاية المباراة، ليعلن بعدها الحكم الدولي للنخبة فهد الحوسني ويعقوب الحمادي نهاية المباراة بفوز الظفرة.

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