رباعية لشعار بن عفصان المنصوري في «شارة طحنون بن محمد للهجن»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق شعار بن عفصان المنصوري رباعية في ميدان الوثبة ضمن منافسات الأسبوع الثاني من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وحلقت «لواهيب» لهادف حمد بن عفصان المنصوري بناموس الشوط الأول، وأهدى «الذيب» شعار بن عفصان المنصوري النقطة الثانية، منهياً الشوط الثاني في 5:52:3 دقائق، وحصد الشعار نفسه الناموس الثالث، عن طريق «المسك» بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 6:04:34 دقائق.، وفاز«الدانة» بالشوط الخامس بتوقيت قدره 6:07:00 دقائق.

وخطف «الزعيم» لخليفة بن عنتر الغفلي، ناموس الشوط الرابع، في 6:07:50 دقائق، وفاز بالشوط السادس «سياف» لمبارك أحمد بن عبيد الكتبي، في 6:06:66 دقائق، والشوط السابع «متعبة» لعيسى بن علي الأحبابي، في 6:03:18 دقائق، والشوط الثامن «سياف» لمبارك أحمد بن عبيد الكتبي في 6:6:06 دقائق، وفي الشوط التاسع فازت «المتحدة» لسهيل بالرملي العامري، في 6:06:70 دقائق، وفاز بالشوط العاشر «شعلة» لمبارك بن عجلان المنصوري، في 6:12:12 دقائق.

وشهدت ميادين الدولة، اليوم إقامة 300 شوط للحقايق، لمسافة 4 كلم، بمشاركة كبيرة من نخب الأصايل ضمن منافسات الأسبوع الثاني من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وأقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

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