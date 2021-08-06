«صيفنا سعادة» في عجمان يجذب أكثر من 6 آلاف مشارك

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يتواصل برنامج النسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» والذي يستمر حتى 19 الجاري، وشهدت الفعاليات وصول أعداد المشاركين في الأسبوع الثالث إلى 6442 من الشباب والفتيات، من بينهم 856 مشاركاً في سؤال المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

وافتتح محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، ورشة «أساسيات الإلقاء والتقديم» وشارك في تقديمها هاشم الوالي من جمعية سفراء مجلس الإمارات، وشهدت تجاوباً لافتاً وإشادة بالفكرة ومضمونها.

تفاعل

وتفاعل المشاركون مع ورشة «كيف تصبح معلقاً ناجحاً» من خلال المعطيات المرتبطة بالخطوات التي تعزز تطوير الموهبة بمشاركة المعلقين محمد الشامسي وعبدالله السعدي من قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، كما شهدت ورشة كيف تعود لنشاطك الرياضي في مركز شباب عجمان مشاركة واسعة بالتنوع الممتاز في التدريبات الرياضية والبدنية.

ونالت البرامج المتنوعة إقبالاً من الجميع، من بينها الدورة التدريبية لتعليم الغولف في نادي الزوراء للغولف في عجمان وفنون التايكواندو في مراكز الشباب، إلى جانب برنامج الإعلامي الشامل في مركز شباب عجمان و«أسرار شخصيتك ما بين الهواية والطموح وعلى خطاهم» بمشاركة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل، وعفراء بخيت بن هندي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب المسابقات الترفيهية في سيتي سنتر عجمان، وورشة القانون في الإعلام بمشاركة المستشار القانوني إبراهيم البلوشي.

وشارك طارق المدفع بتقديم ورشة «مقتطفات من كتاب»، كما تم تنظيم دورة الإسعافات الأولية وبرنامج فنون التنسيق والمرشد السياحي في متحف عجمان، وفعالية «عندك خبر» في دائرة البلدية والتخطيط.

توعية

وحرصت اللجنة المنظمة على تعزيز التوعية وسط أفراد المجتمع بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني عن طريق برنامج «السلامة من الحريق» عبر برنامج زووم والتدريب العملي على استخدام طفايات الحريق في مركز الدفاع المدني بمصفوت والإطفاء بتقنية الواقع الافتراضي في مركز عجمان.

وتفاعلت هيئة النقل مع البرنامج الصيفي باستضافة برنامج «فني المستقبل»، إلى جانب فعالية «اكتسب مهارات التواصل ويانا» في مركز عجمان للاتصال و«همة نحو القمة» عبر برنامج زووم.

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