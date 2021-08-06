الاتحاد الدولي للسباحة يرفع الجوائز المالية لبطولة العالم بأبوظبي إلى 2.8 مليون دولار

المصدر: وام

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم اليوم عن رفع الجوائز المالية لبطولة العالم الخامسة عشرة للسباحة للمسافات القصيرة "25 مترا" التي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر 2021، لتصل الى 2.8 مليون دولار.

وأكد في تصريحاته الرسمية التي أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن قيمة الجوائز المالية للمنافسات الفردية سوف تزيد بنسبة 50٪ مع مكافأة قدرها 50000 دولار لأي رقم قياسي عالمي جديد يتم تسجيله.. مشيرا إلى أن تلك الجوائز هي الأعلى على الإطلاق في بطولة العالم للسباحه التي ينظمها الإتحاد الدولي للسباحة.

وقال " قبل شهرين بالتحديد ، عندما توليت منصبي ، قطعت وعدا لعشاق ومحبي الالعاب المائية بإعطاء الأولوية للرياضيين، وزيادة أموال الجوائز، وضمان عدم وجود تمييز في هذه الرياضة. وما تم الإعلان عنه اليوم يفي بهذا الوعد.. الرياضيون هم القلب النابض للألعاب المائية إنهم جميعا يستحقون أفضل المسابقات وأكبر الجوائز المالية بما يعكس مكانتهم كأعظم الرياضيين في العالم".

ومن المقرر أن تكون بطولة العالم للسباحة "FINA" للمسافات القصيرة 25 مترا واحدة من أكثر الأحداث الرياضية إثارة على الأجندة الرياضية العالمية لعام 2021 ، حيث يشارك فيها أفضل سباحي المسافات القصير في العالم في ملعب الاتحاد، الذي يقع في جزيرة ياس بالواجهة البحرية المذهلة في ياس بالعاصمة أبوظبي.

ولن يقتصر الحدث على منافسات السباحة فقط حيث يمكن للجمهور والمتفرجين الاستمتاع بمجموعة من وسائل الترفيه المناسبة للعائلة طوال فترة إقامة البطولة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

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