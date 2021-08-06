انسحاب رجال «السماوي» وسيدات «العميد» من دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اعتذر فريق رجال اليد بنادي بني ياس، وفريق السيدات بنادي النصر عن عدم المشاركة في منافسات الموسم الجديد لدوري الرجال والسيدات ،وأكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اللعبة لـ«البيان الرياضي» أن اعتذارالفريقين يعد مفاجأة كبيرة وخاصة بالنسبة لفريق سيدات النصر صاحب الجولات والإنجازات رغم حداثة عهده.

وقال: سيقتصر عدد فرق الرجال على 8 أندية، وسيتم إعادة النظر في برمجة ونظام بطولات الرجال، وإعادة قرعة مسابقة الدوري العام، ولكن الموسم سينطلق بموعده يوم 3 سبتمبر المقبل، ببطولة الدوري ثم بطولة السوبر بين الشارقة بطل الدوري والجزيرة وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 9 سبتمبر.

وأضاف : بطولة السوبر الإماراتي البحريني ستقام 25 سبتمبر المقبل وسيتم تحديد مكانها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع اتحاد اللعبة البحريني.

مدرب عربي

وفيما يتعلق بمدرب منتخب الرجال قال الحمادي: سيتم الكشف عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ونسعى لاختيار الأنسب وبما يتوافق مع الطموحات والآمال خلال مراحل الإعداد للبطولة الآسيوية الـ20 ،من 5 إلى 27 يناير 2022، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والسويد 2023، وتتجه البوصلة إلى المدرسة العربية بشمال أفريقيا وتحديداً المدرسة الفنية المصرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز