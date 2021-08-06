طالب الطب يهدي الأردن برونزية في الكاراتيه

المصدر: طوكيو- أ ف ب

اكتفى الأردني عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية، في الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخسر أمس في نصف نهائي وزن 67 كلغ ضمن منافسات الكاراتيه،وتأهل المصاطفة إلى نصف النهائي متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة محققاً ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسوـ وكان المصاطفة قريباً من ميدالية فضية على الأقل للأردن.

لكنه خسر في نصف النهائي 0 - 2 أمام التركي إيراي سامدان، وسبق للأردن الفوز بفضية في التايكواندو عبر لاعبها صالح الشرباتي.

والمصاطفة، من مواليد العام 1996، وهو طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر، وانضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

وفي الكرة الشاطئية، أهدر القطريان أحمد تيجان وشريف يونس فرصة ضمان فضية على الأقل، بخسارتهما نصف النهائي أمام الروسيان فياتشيسلاف كراسيلينيكوف وأوليغ ستيوانوفسكي 19 - 21 و17 - 21، ويخوضان مباراة البرونزية اليوم أمام اللاتفيين مارتينس بلافينس وإدغارس توكس.

من ناحية اخرى يبحث الرياضيون العرب عن ميدالية ثانية توالياً في الكاراتيه حيث تأمل المصرية جيانا فاروق (26 عاما) بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018 اليوم في تعزيز رصيد بلادها من الميداليات، وتلعب جيانا في مجموعة واحدة لوزن 61 كلغ كوميتيه تضمّ الصربية يوفانا بركيوفيتش والأوكرانية أنيتا سيروغينا والبيروفية الكسندرا غراندي ريسكو.

وفي وزن75 كلغ، يلعب المصري عبدالله ممدوح (22 عاماً) مع المجري كارولي غابور هارسباتاكي، الياباني كن نيشيكورا، الأمريكي توماس سكوت والأوكراني ستانيسلاف هورونا.

وفي ألعاب القوى، يخوض البحرينيان داويت فيكادو (25 عاماً) بطل آسيا في سباق 10 آلاف م، وبيرهانو باليو (25 عاماً) تاسع أولمبياد ريو، نهائي سباق 5آلاف م.

وفي المصارعة الحرة، يلعب التونسي محمد السعداوي مع المقدوني الشمالي محمدغادجي نوروف في ثمن نهائي وزن 97 كلغ. وفي وزن 65 كلغ، يلعب التونسي هيثم دخلاوي مع الإيراني مرتضى غياسي شيكا في ثمن النهائي، وفي مسابقة السيدات، تلعب التونسية سارة حمدي مع الهندية سيما سيما،في ثمن نهائي 50 كلغ.

وفي الجمباز الإيقاعي، تلعب المصرية حبيبة مرزوق في المسابقة العامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز