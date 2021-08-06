17 لاعباً في «ميامي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: ميامي - وام

اعتمدت الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في جولة ميامي غراند سلام، المقرر انطلاقها الأحد المقبل، في صالة مركز المعارض بمطار مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم القائمة 17 لاعباً في فئتي الحزامين البنفسجي والبني، بواقع 13 لاعباً في البنفسجي، هم عمر السويدي وذياب النعيمي في وزن 56 كلغ، ومحمد المنهالي «62 كلغ»، وكل من محمد السويدي وسلطان الحوسني وفرج العولقي وعبد الرحمن البرغوثي «69 كلغ»، وعبد الله الجنيبي «77 كلغ»، ومهدي العولقي وسعيد الحاج .

وسالم زايد «85 كلغ»، وحامد الهنائي «94 كلغ»، وهزاع فرحان «فوق 90 كلغ»، ويشارك في منافسات الحزام البني، لأول مرة، بعد ترفيعهم، كل من زايد الكثيري وعبيد النعيمي في وزن «56 كلغ»، وعمر الفضلي «62 كلغ»، ومحمد العمري «77 كلغ»، ووصلت بعثة المنتخب أمس إلى مدينة ميامي، قادمة من المعسكر المغلق الذي أقيم في لوس آنجلس من 28 يونيو الماضي.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، رئيس بعثة المنتخب في أمريكا، أن اللاعبين الذين تم اختيارهم، مؤهلون لحصد الميداليات، خصوصاً بعد الاستفادة الكبرى من المعسكر الطويل في لوس آنجلس، وسيجرون حصة تدريبية تنشيطية خفيفة أخيرة في مدينة ميامي اليوم، تستهدف ضبط الوزن، ورفع درجة التركيز الذهني.

وذلك قبل إجراءات الميزان الرسمية، المقرر لها غداً، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبينا لصعود منصات التتويج، وتمثيل المنتخب بأفضل صورة.

ولفت المنهالي إلى أن المشاركة في جولة ميامي، ستكون أول عودة رسمية للوجود بشكل جماعي في جولات غراند سلام العالمية، بعد جائحة «كورونا»، ويتم الاعتماد عليها كثيراً في الاطمئنان على مستوى اللاعبين، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية سبتمبر المقبل، وبطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر.

مشيراً إلى أنه بعد العودة إلى أبوظبي، سيتم إقامة تجمعات ومعسكرات للمنتخب، ومشاركات في البطولات الدولية بالخارج، بحسب الأجندة، خصوصاً لمن تم ترفيعهم إلى الأحزمة البنفسجي والبني، لإكسابهم الخبرات.

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