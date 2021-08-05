انطلاق أول دوري لـ«طائرة السيدات» في السعودية

المصدر: الرياض- البيان الرياضي

تستضيف صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، اليوم «الخميس»، أولى مباريات المجموعة الأولى من بطولة الكرة الطائرة النسائية، والتي تقام لأول مرة في السعودية، ويلعب فينيكس مع إيليت، والنصر مع لينك، وتقام المنافسات وسط الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة التصفيات حتى 21 الجاري، في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، بمشاركة فرق عدة من المناطق الثلاث، بينها الاتفاق، وبلو جايز1، وبلو جايز2، وبلو كليكرز، وأوشين، وأكاديمية الاتفاق، وفلامينغو، وتقنية جدة، وسويفت، وقمم الشرقية، ويتأهل فريقان من تصفيات كل منطقة، إلى المرحلة النهائية للبطولة، التي تقام 9 سبتمبر المقبل بالرياض، بمشاركة 6 فرق.

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