فريقا بني ياس ونواعم النصر ينسحبان من دوري رجال وسيدات اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد في تصريح خاص مع (البيان الرياضي) بان فريق رجال اليد بنادي بني ياس قد اعتذر عن عدم المشاركة في منافسات الموسم الجديد والمقبل 2021/2022، وكذلك الحال بالنسبة لفريق سيدات اليد بنادي النصر بتقديم اعتذار إدارة النادي عن عدم مشاركة فريق السيدات بالقلعة الزرقاء بمنافسات موسم السيدات المقبل، مؤكداً ان هذه الاعتذارات شكلت مفاجأة لنا في اتحاد اللعبة، والتي مثلت تقليص عدد الأندية المشاركة بمسابقات اللعبة على مستوى الرجال والسيدات، وخاصة فريق سيدات النصر صاحب الجولات والإنجازات التي حققها رغم حداثة عهده.



8 فرق للرجال

وأضاف وفي هذا السياق فقد اقتصر عدد فرق الرجال الى 8 اندية، وعلى ضوء ذلك سيتم إعادة النظر في برمجة ونظام بطولات الرجال وخاصة الدوري العام وسيتم إعادة القرعة لمسابقة الدوري العام، ولكنه اكد ان الموسم سينطلق كما اعلن سابقاً في الثالث من شهر سبتمبر القادم، ببطولة الدوري العام ومن ثم بطولة السوبر الاماراتي بين الشارقة بطل الدوري والجزيرة وصيف كأس رئيس الدولة في التاسع من شهر سبتمبر القادم، وأضاف ان موعد إقامة بطولة السوبر الاماراتي البحريني مبدئياً سيقام في 25 سبتمبر القادم وسيتم التحديد النهائي بالنسبة للزمان والمكان خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الاخوة في اتحاد اليد البحريني.

مدرب عربي

وفيما يتعلق بمدرب المنتخب الوطني لرجال اليد قال الحمادي سيتم الكشف عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ونحن في وضع اللمسات الأخيرة لاختيار الأنسب وبما يتوافق مع تطلعاتنا لمستقبل يحقق منتخبنا الطموحات والآمال المنشودة خلال قيادته لمراحل الاعداد للمشاركة في البطولة الاسيوية ال 20 والمقرر اقامتها في ايران خلال الفترة من 5 ولغاية 27 يناير 2022، والمؤهلة الى كأس العالم في بولندا والسويد 2023، ولكنه لم يخفي ان البوصلة تتجه الى المدرسة العربية بشمال افريقيا وبالتحديد المدرسة الفنية المصرية، وسيتم اختياره من بين قائمة طويلة من سير الذاتية للعديد من المدربين.

لجنة المسابقات

وفي ختام حديثه أشار الى ان هذه القرارات جاءت خلال اجتماع لجنة المسابقات التي عقدت اجتماعها عن بعد مساء الأربعاء وستواصل اجتماعاتها يوم الخميس لبحث العديد من الموضوعات وخاصة التصور النهائي بالنسبة لنظام دوري الرجال، ويرأس لجنة المسابقات داوود المليح وبحضور اعضائها عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد وناصر الحمادي الأمين العام وعبد الكعبي رئيس لجنة المنتخبات.

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