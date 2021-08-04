الاستقرار سلاح العين في استعدادات «اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن صالح الشعيلي عضو شركة العين للألعاب الرياضية والمشرف العام للعبة بالنادي، أن الفريق الأول لكرة اليد بدأ أول من أمس، مشوار الاستعداد لموسم اليد الجديد 2021 /‏‏2022، والذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، متسلحاً بالاستقرار الفني والإداري، وبثوب جديد بالنسبة للاعبين المحترفين والمعارين، ليواصل مشوار تحقيق وإضافة المزيد من الإنجازات لقلعة الزعيم بلعبة الأقوياء.

وكان البنفسجي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بطولتي الدوري بحلوله وصيفاً، وكأس الإمارات، باحتلاله المركز الثالث، إضافة لتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وأوضح الشعيلي أن إدارة النادي وفرت متطلبات النجاح المسبق للفريق لتقديم موسم يرقى للطموحات من الجانبين الإداري والفني والنفسي، لتكتمل منظومة التفوق المنشود للفريق، حيث تم الاستقرار على استمرار الجهاز الفني للفريق الذي يقوده للسنة الثانية على التوالي، والمكون من التونسي عدنان بالحارث ومساعده الوطني مصطفى موسى إلى جانب إداري الفريق منصور الشعيلي.

وعن اللاعبين كشف الشعيلي أن إبرام التعاقدات مع جميع اللاعبين المحترفين لدعم الفريق بالتعاقد مع التشيكي مايكل كازال بديلاً للفرنسي اومير اساك، والكرواتي نيكولا كيدوز بفئة المقيمين، والعماني حسن البلوشي بفئة أبناء المواطنات، ومن اللاعبين المواطنين وعلى سبيل الإعارة تم ضم كل من اللاعبين مبارك الضنحاني وزميله رائد سعيد القادمين من نادي الشارقة.

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