ختام السباق التنشيطي الثاني للهجن بالعلمين

المصدر: (العلمين ـ البيان الرياضي)

اختتمت في مدينة العلمين بمحافظة مطروح المصرية، فعاليات سباق الهجن التنشيطي الثاني بدعم من الاتحاد الإماراتي للهجن.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن السباق هو ثاني سباق هجن تنشيطي على مضمار العلمين يتم بدعم من الإمارات، وسبق وأقيم سباق تنشيطي أول قبل شهر. وأعلنت لجنة تحكيم بطولة سباق الهجن التنشيطي الثاني بالعلمين نتائج السباق، وكانت في الشوط الأول لبان مختلط حققت الفوز «سمحة» لبدر جمعان سواركة، وتباينت النتائج خلال الأشواط الـ28 التالية، قبل أن ينجح «الأشقر» لسليمان أحمد عبد الحميد شرارات في اقتناص الشوط الختامي 30 لهجن المحافظات.

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