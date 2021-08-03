المهر آريون يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بلجيكا

المصدر: وام

توج المهر آريون بلقب المحطة البلجيكية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تقام ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ 28 في خامس جولاتها، والتي أقيمت أمس الإثنين في مضمار ولينجتون بمدينة اوستند، لتواصل الكأس الغالية نجاحاتها ومكانتها الريادية في سباقات الخيل العالمية.

أقيم الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ثنين وزير شؤون الرئاسة، سعيا لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة سعادة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من سعادة فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

ونجح البطل آريون "ابن داحس" والذي يعود لهيف القحطاني ويشرف على تدريبه مي برنارد ويقوده الفارس المميز ايكيم جيان برنارد من اقتناص لقب الكأس الغالية برغم عدم ترشيحه لحصاد المركز الأول في السباق، ليخالف التوقعات ويحقق المفاجأة في المحطة البلجيكية.

وكان السباق قد أنطلق بمشاركة 14 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا وأقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وجاء السباق قويا ومثيرا بمنافسته المحتدمة بين جميع الخيول المشاركة، حيث تمكن من صدارة المجموعة في البداية "مرجان" للشقب ريسينج وحل بعده "لاميت شامل" لوليد بن زايد ، فيما جاء من بعدهم "اريون" و"مشهور الخالدية" لعذبه للسباقات، وفي منعطف النهاية تقدم "لاميت شامل" بقوة نحو الأمام وتمكن من خطف الصدارة من "مرجان"، بيد أن قوة "آريون" والقيادة المثالية للفارس ايكيم أحدثت الفارق وصنعت صورة مغايرة لمشهد الختام في السباق في ظل تقدمه المذهل بسرعة قادته لحسم اللقب بفارق عنق عن "لاميت شامل" الذي يشرف عليه المدرب جان دي ميول تحت قيادة الفارس اوليفييه داندين، فيما جاء بالمرتبة الثالثة "فريدي باي" للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف وتحت قيادة الفارس هيلان ستيفان.

واستطاع البطل آريون قطع مسافة السباق بزمن: 2.09.38 دقيقة، وسط إعجاب كبير من الحضور الجماهيري المميز الذي شهده السباق بما جسد أهمية الحدث ومكانته القوية في مقدمة السباقات الكلاسيكية العريقة للخيل العربي.

توج الفائزين في ختام المنافسات سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ونيل إبراهام عضو فريق العمل.

من جهته عبر سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية عن فخره بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية في سلسلة السباقات والتي تمثل دافعا كبيرا لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث، وقال: "إن المشاركة القوية لنخبة الخيول انعكست بشكل مباشر على المنافسة المحتدمة والصراع المثير الذي جمعهم من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، الأمر الذي يدل على أهمية الحدث بالنسبة لملاك الخيول والمربين في أوروبا، وحرصهم الكبير على تسجيل مشاركتهم وحضورهم القوي والتنافس إلى جانب الأبطال، ليترجم رسالة الحدث في تحفيز وتشجيع عموم الملاك لرعاية الخيل العربي بجميع دول العالم." .

وأضاف: "سعداء بالنتائج الإيجابية للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينجتون في مدينة اوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتدادا لنجاحات المحطات وانعكاسا مهما للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، بما يدعم مساعي تحقيق المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز