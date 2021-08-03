4 لاعبين في مونديال الأثقال للناشئين

المصدر: (دبي - وام)

يشارك اتحاد رفع الأثقال بأربعة لاعبين في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة المقرر إقامتها في مدينة جدة، أكتوبر المقبل، وأكد فيصل الحمادي أمين السر العام لاتحاد اللعبة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن الترشيحات اعتمدت على الكفاءة والجاهزية من خلال التدريبات المستمرة والتي لم تتوقف في الفترة الأخيرة بإمارة رأس الخيمة.

وأوضح الحمادي أن اتحاد رفع الأثقال يضع كل خبراته تحت تصرف الأشقاء في السعودية لإنجاح البطولة العالمية، مؤكداً على ثقته الكبيرة في اللجنة المنظمة لتقديم حدث استثنائي، مؤكداً أن البطولة فرصة للاحتكاك القوي للاعبين واكتساب الخبرة بعد فترة توقف طويل للأنشطة الدولية على خلفية جائحة كورونا. وأشار الحمادي إلى مشاركة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في الفترة من 27 إلى 30 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز