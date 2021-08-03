«رجبي الإمارات» يتعاون مع الاتحاد القبرصي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

دشن اتحاد الإمارات للرجبي تعاوناً جديداً مع نظيرة القبرصي لتعزيز فرص استثمار الخبرات والكفاءات من كلا الجانبين بما يساهم في رفع المستوى الفني والإداري والتحكيمي لرياضة الرجبي بكلا الدولتين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الفريقين للمنتخبات الوطنية فئة الـ15 لاعباً والسباعي للرجال والسيدات.

وصرّح محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي عقب زيارته اتحاد قبرص للرجبي: «سعدت بلقاء كونستنتينوس رئيس اتحاد قبرص للرجبي وتبادل الحديث عن وضع أساسات التعاون المشترك مستقبلاً وإبداء الآراء حول التعامل مع التحديات الراهنة للنشاط على المستوى الإقليمي وكيفية توظيف الخبرات الفنية والإدارية لكلا الاتحادين لخدمة الرجبي ومنتسبيه، وتساهم الاتفاقية أيضاً في توفير فرص التدريب وإقامة المعسكرات خارج الدولة للمنتخبات».

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