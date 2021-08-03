«الشعفار جميرا» يستعد لموسم الدراجات بأوزبكستان

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تغادر بعثة فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، غداً، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لإقامة معسكر تحضيري لمدة شهر واحد برعاية مجموعة «بن شعفار القابضة»، استعداداً للموسم الرياضي الجديد المليء بالتحديات والمشاركات المحلية والخارجية.

وتضمّ بعثة الفريق 8 درّاجين من أبرز نجوم رياضة الدرّاجات الهوائية على مستوى الدولة هم راشد محمد غلام وطارق عبيد وخالد علي أحمد وعبد الله حسين فرحان وخالد بن عمير ومحمد السبع وأحمد حسن قائد وفيصل الشحي.

ويعد فريق الشعفار جميرا، الذي يحظى برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أحد أشهر الفرق المحلية وأبرز المنافسين على المراكز الأولى في دوري الهواة ومختلف البطولات والسباقات المحلية وفي مقدمتها بطولة السلم للدراجات الهوائية ودورة ند الشبا الرياضية وغيرها، حيث احتل المركز الثاني في منافسات دوري الهواة للموسم الماضي، كما حقق العديد من النتائج الجيدة في مختلف مشاركاته السابقة.

وأكد أسامة الشعفار أن أولويّة الفريق المراهنة على لقب دوري الهواة في الموسم الجديد ومواصلة تقديم عروض قوية في كل السباقات، مشيراً إلى أن إدارة الفريق وضعت برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن تدريبات مكثفة داخلية وإقامة معسكرات خارجية بهدف رفع المستوى البدني والفني للدراجين، إضافة إلى توفير كل الظروف الملائمة للتحضير وكافة المعدات والتجهيزات من قبل مجموعة «بن شعفار القابضة» الراعي الرسمي للفريق.

وأوضح أسامة الشعفار أن استقطاب أبرز الأسماء، يؤكد أن سقف طموحات «الشعفار جميرا» عالٍ وأن الفريق يسير على الطريق الصحيح، مضيفاً بأن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الدراجات الهوائية يشكل دافعاً لفريق الشعفار جميرا ولغيره من الفرق والأندية لبذل المزيد من الجهود للارتقاء برياضة الإمارات.

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