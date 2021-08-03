السيتي يجدد شراكته مع «هيلث بوينت» أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن نادي مانشستر سيتي أمس عن تجديد شراكته مع «هيلث بوينت»، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية، والمركز الإقليمي الرائد في أبوظبي لعلاج الإصابات الرياضية والوقاية منها وإعادة التأهيل، ليستمر شريكاً رسمياً إقليمياً للرعاية الصحية في دولة الإمارات لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح «هيلث بوينت» الشريك الرسمي لـ«مانشستر سيتي» في عام 2014، وهذا التجديد يحمل الشراكة إلى فترتها الثالثة، بعد أن كانت جُدّدت في عام 2017.وتشهد الشراكة مواصلة تبادل الأفكار والخبرات بين «هيلث بوينت» والطاقم الطبي للسيتي في عدد من الجوانب التي ترفع مستوى رعاية الرياضيين وعشاق الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وسيتعاون الأطباء في «هيلث بوينت» والفريق الطبي لـ«مانشستر سيتي» على تحقيق أفضل الممارسات لإثراء المشاريع البحثية.

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