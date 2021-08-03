المعيني أفضل عربية في «دولية الشطرنج»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

حصدت مريم المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، جائزة أفضل لاعبة إماراتية وعربية في النسخة الأولى لبطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج تحت 14 عاماً، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة لثلاثة أيام بمشاركة 240 لاعبة من 35 دولة، ضمن خطة النادي لتطوير لعبة الأذكياء ونشر الثقافة الشطرنجية.

وقدمت مريم العيني مستويات قوية في البطولة وتصدّرت لاعبات الإمارات والعرب بـ5.5 نقاط وجاءت في المركز السابع في جدول الترتيب العام.

وأسفرت بقية النتائج عن تتويج الكازاخية نورما موفا باللقب وحلت الهندية قوينشا أديندا ساهيرا في المركز الثاني وجاءت البولندية ماريا سيكانسكا في المركز الثالث.

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