منتخبنا للمصارعة يشارك في بطولة العالم للشباب بروسيا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك منتخب الإمارات للمصارعة في بطولة العالم للشباب للمصارعة التي ينظمها اتحاد المصارعة الروسي خلال الفترة من 17 ـ 24 أغسطس الحالي بصالة أوفا أرينا بشارع لينين في روسيا وسط مشاركة واسعة من أبطال العالم في اللعبة.

وتأتي مشاركة منتخبنا ترجمة لتوجهات مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة لتعود لسيرتها الأولى.

ويسبق البطولة إقامة معسكر إعداد مشترك في المركز الأولمبي بالمعادي في مصر مع المنتخب المصري للشباب للمصارعة استعداداً لتلك البطولة يبدأ اعتباراً من اليوم، وحتى موعد السفر بعد انتهاء كافة الإجراءات الإدارية والصحية الاحترازية.

واختير 5 لاعبين للمعسكر المقترح، على أن يتم اختيار لاعب واحد للمشاركة في بطولة العالم، وضمت قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر سيف مبارك المسماري، ومنصور سعيد الكندي، وعبيد راشد اليماحي، وبدر آل علي، وخالد عبدالله الكعبي، بجانب المدرب توفيق السيد والمدير الفني شعبان السيد، وسيكون التركيز للمشاركة المقبلة على اللاعبين سيف المسماري أو عبيد راشد لخبرتهما في منافسات تحت وزن 61 كجم التي يشارك فيها منتخبنا الواعد.

وتحددت أوزان البطولة التي تقام في 4 حصائر معتمدة للجنسين، وأغلق الاتحاد الدولي باب التسجيل في يوليو المنصرم، وستكون الإقامة في فندق نيستيروف بلازا القريب من صالة البطولة، وتحدد يوم 16 أغسطس الحالي موعداً للاجتماع الفني والقرعة والميزان والكشف الطبي، حيث تركز اللجنة المنظمة للبطولة على تنفيذ البروتوكول الصحي وفق خطة الصحة والسلامة، وذلك بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية فيما يختص بالتجمعات الرياضية الجماهيرية في سياق COVID-19.

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