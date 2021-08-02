دبي تستضيف «تاي بريك تنز» للتنس في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف دبي يوم 22 أكتوبر المقبل، سلسلة التنس الدولية «تاي بريك تنز» للمنافسات القصيرة والسريعة من رياضة التنس، والتي تقام أول مرة في المنطقة، وتنظمها مجموعة بوكين جروب لإدارة الفعاليات الرياضية في قاعة «كوكاكولا أرينا» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتكون إضافة مهمة في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي، ويشارك في الحدث مجموعة من نجوم التنس الدوليين.

وتبدأ «تاي بريك تنز دبي» ببطولة للرجال، وتوجد خطط لتوسعتها كي تشمل بطولة للسيدات مستقبلاً، وأعلنت «تاي بريك تنز دبي»، (TB10 Dubai) عن مشاركة غايل مونفيلز، البطل السابق المصنف بين أفضل 10 لاعبين رجال، ويتم الكشف عن أسماء أخرى في الأسابيع المقبلة.

وتعد دبي وجهة جديدة لتنظيم الفعالية المتميّزة التي انطلقت في «رويال ألبرت هول» في لندن 2015، واستضافتها العديد من المدن العالمية مثل فيينا، مدريد، ملبورن، نيويورك وإنديان ولز، ويشارك في منافسات تاي بريك تنز مجموعة من نجوم التنس الدوليين من مختلف أنحاء العالم، إذ استقطبت أفضل اللاعبين ومنهم نوفاك ديوكوفيتش، وآندي موراي، وسيرينا ويليامز، إيلينا سفيتولينا ورافاييل نادال.

أشواط حاسمة

تُعد «تاي بريك تنز» النسخة الوحيدة القصيرة من لعبة التنس المعترَف بها رسمياً، وهي تتميز بإمكان ممارستها من أي شخص ومتعة مشاهدتها، وخلافاً لرياضة التنس التقليدية، فإن بطولاتها تضم أشواطاً حاسمة فقط من دون أي مباريات أو مجموعات، وتتكون الأشواط من جولات حماسية من 10 نقاط يتم فيها احتساب كل نقطة.

وتقام البطولات في ليلة واحدة وتضم 8 لاعبين يتنافسون في جولات مصيرية لإخراج اللاعب المنافس، وبحيث يكسب الفائز الجائزة كاملة والبالغة قيمتها 500,000 درهم.

مستقبل التنس

وأكد جيمي بون، مدير بطولة «تاي بريك تنز دبي» أن البطولة تمهد الطريق لمستقبل التنس إذ تدخل منافساتها الحماسة في قلوب جمهور هذه الرياضة عند كل المستويات، سواء عند المهتمين باللعبة، أو اللاعبين الشباب أو الراغبين في الاستمتاع بليلة من الترفيه ومشاهدة فعالية رياضية متميزة.

وقال: يواجه إطلاق البطولة في ظل المناخ الراهن الكثير من التحديات، ولكن لا يوجد مكان أفضل تجهيزاً من دبي لتنظيم الحدث، وعبر الدعم من المؤسّسات والحكومة، فإننا مصممون على توفير النموذج المشوّق من الرياضة لمصلحة مجتمعنا وشركائنا وعشاق التنس.

بطولة للصغار

وأضاف: قبيل الوصول إلى البطولة الأساسية نفسها، فإن «تاي بريك تنز دبي» تنظّم وبشكل متوازٍ بطولة للصغار بهدف دعم المهارات الشابة في هذه الرياضة، إذ ستقام المباريات النهائية للفتيان والفتيات تحت 18 سنة في موقع البطولة ذاتها وليلة الفعالية الرئيسة، ويوجد برنامج خاص في الأسبوع قبل الحدث الرئيس مخصص للفائزين بالمنافسات في مدارس دبي.

وأشارت راشيل وودوارد، مديرة التسويق لدى «تاي بريك تنز» إن البطولة تعد نموذجاً شيّقاً من التنس يكسر القوالب التقليدية للرياضة، كونه يتيح لعشّاق اللعبة التفاعل أكثر مع أبرز نجوم العالم، ويوفر فرصة ترفيهية عالية الجودة في ليلة واحدة، وقالت يسرّنا جلب هذا النموذج إلى دبي وإضافة منصة أخرى عالمية المستوى إلى برنامج بطولاتنا.

وكانت «تاي بريك تنز» وقعت مؤخراً اتفاقية مع «سلينغر باغ»، أول أداة حقيقية نقّالة لإطلاق كرات التنس، كشريك رسمي لكل البطولات في 2021. وكجزء من الشراكة الجديدة، بهدف تنظيم أنشطة تتركز حول جمهور البطولة، ما يُضفي قيمة على الحدث ومزيداً من الترفيه للجمهور.

وأكّدت «تاي بريك تنز دبي» وجود عدد من الشركاء الرسميين مثل «جيه أيه للمنتجعات والفنادق» شريك المنتجعات الرسمي، و«شلوتر غراف» الشريك القانوني الرسمي، كجزء من لائحة الرعاة المؤسِّسين للبطولة في دبي. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الرعاة في الأسابيع المقبلة.

سيبدأ بيع تذاكر «تاي بريك تنز دبي» في الشهر الجاري وسوف تتوافر المقاعد للبيع وفقاً لآخر التحديثات المتعلقة بإجراءات التباعد الاجتماعي وإرشادات الصحة والسلامة التي تصدرها «هيئة الصحة بدبي»، بالإضافة إلى احترام السعة القصوى لموقع الحدث، وسيكون مطلوباً من الجمهور الحصول على لقاحات ضد فيروس «كوفيد - 19» كي يُسمَح لهم بالدخول، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

الموقع الإلكتروني

www.tiebreaktensdubai.com

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