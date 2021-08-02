حلّة جديدة لموقع اتحاد الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف اتحاد الجوجيتسو الستار عن موقعه الإلكتروني الذي يتميز بالتصميم العصري وتطبيق أحدث التقنيات، ويتيح الموقع سهولة التصفح والتفاعل مع محتوياته، وتعزيز المعارف المتصلة باللعبة والوصول إلى المعلومات عبر خطوات يسيرة وبما ينسجم مع تطلعات المتعاملين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد نحو تعزيز دوره في الوصول إلى جميع الشرائح المجتمعية عبر بوابة تفاعلية مبتكرة تضع في متناولهم معلومات وافرة حول كل ما يتعلق باللعبة، والاطلاع على أجندة الاتحاد الزاخرة بالفعاليات والبطولات، إلى جانب التعرف على مراكز التدريب المعتمدة، وأحدث اللوائح والسياسات والتشريعات الهادفة إلى تطوير اللعبة.

منصة

وأضاف :الموقع سيشكل حلقة وصل بين الاتحاد وعشاق الجوجيتسو وغيرهم من المهتمين، ويعتبر منصة تمكنهم من متابعة الجديد، فضلاً عن الرد على الاستفسارات بشكل مباشر وبطريقة مرنة، إضافة إلى المتابعة المباشرة لأهم البطولات، ونهدف للوصول إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم، وأن يكون الموقع بمثابة الوجهة الأولى على الشبكة الرقمية التي يتفقدها عشاق الجوجيتسو للحصول على المعلومات حول أهم البطولات العالمية، والتي تعتبر أبوظبي موطناً لها.

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