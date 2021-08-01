السعودية تطلق أول دوري نسائي للكرة الطائرة

المصدر: البيان

ينطلق قبل نهاية الأسبوع الحالي في المملكة العربية السعودية أول دوري نسائي للكرة الطائرة بالمملكة في 3 مناطق رئيسية هي الرياض وجدة والدمام.

وأكدت حنان القحطاني، نائب رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، سعيهم إلى توسيع قاعدة اللعبة، وتشكيل منتخب وطني يمثل المملكة في المنافسات الخارجية في الفترة المقبلة.

وأضافت، أن لعبة كرة الطائرة من الألعاب المحببة جداً التي تمارس كثيراً من جانب السيدات في المجتمع السعودي، كونها من الألعاب التي لا يوجد بها احتكاك جسدي بين المشاركين، سواء كانوا في فريق واحد أو فريقين، وتحظى اللعبة بشعبية واسعة على مستوى العالم أجمع، لأن فيها عوامل جذب كثيرة، ويمكن ممارستها في كثير من الأماكن المتاحة، وكذلك في أوقات كثيرة، وهذا ما يجعل شعبيتها وعدد ممارسيها بالأرقام عالياً جداً، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت: أن إطلاق أول دوري نسائي في المملكة قبل نهاية الأسبوع الحالي في 3 مناطق سعودية رئيسية، هي الرياض وجدة والدمام، سيكون موزع على المناطق الرئيسية، وعدد الفرق المشاركة 14 فريقاً، نصفهم من مدينة جدة، فيما سيكون من الرياض 4 فرق، والباقي من الشرقية، وسيتم تأهيل فريقين من كل منطقة لخوض المنافسات النهائية في مدينة الرياض، وتحديداً في جامعة الأميرة نورة.

واشارات إلى أن الصالات التي ستحتضن هذه البطولة، في الرياض جامعة الأميرة نورة، أما في جدة فستكون في صالة جامعة التكنولوجيا، وفي الدمام ستستضيف صالة نادي الاتفاق المنافسات، وسيتم توفير كل الإمكانيات من أجل أن تنجح هذه البطولة الأولى من نوعها، مشيرة إلى ان هذه البطولة إلى تهدف إلى أن تكون انطلاقة لبطولات أخرى بعدد فرق أكبر في المناطق، حيث إن الخطوة الأولى عادة ما تكون بها صعوبات.

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