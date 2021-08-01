دبي تستضيف «غولف آسيا والمحيط الهادي»

المصدر: دبي - فايز بجبوج

أعلن اتحاد آسيا والمحيط الهادي للغولف، اختيار دبي لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة آسيا والمحيط الهادي للهواة من 3 - 6 نوفمبر المقبل، وتقام المنافسات بملاعب نادي خور دبي لليخوت والغولف، ويتأهل البطل إلى بطولتي «الماسترز» للأساتذة، والبطولة المفتوحة للاعبين المحترفين، كما يمنح الوصيف فرصة خوض التصفيات النهائية المؤهلة إلى البطولة المفتوحة بالمملكة المتحدة.

وأشار الاتحاد إلى أن المنافسات ستقام للمرة الأولى في ضيافة الإمارات، التي لطالما حظي اتحاد اللعبة فيها، بثقة الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي، كما ستنضم البطولة إلى قائمة أحداث وبطولات الغولف العالمية الكبرى التي تستضيفها دبي، وتضم بطولات «دبي ديزرت كلاسيك» ضمن الجولة الأوروبية، وبطولة «موانئ دبي العالمية» الجولة الختامية في السباق إلى دبي.

فرصة استثنائية

وأعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، عن سعادته، باستضافة دبي، للبطولة التي تعتبر ثاني أكبر بطولة لهواة الغولف حول العالم، وقال: يلعب الاتحاد الإماراتي، دوراً محورياً في الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للغولف، ونحن متحمسون لاستضافة الحدث القاري الضخم بالدولة، في فرصة استثنائية للاعبي الغولف الهواة والموهوبين، للمنافسة على أعلى مستوى، في بطولة تقام بدعم من بطولات الماسترز، والاتحاد الدولي.

وأضاف: تأتي الاستضافة ضمن جهود تحفيز نمو الغولف على صعيد القارة والمحيط الهادي، خصوصاً أن نتائجها تمثل بطاقة عبور إلى بطولة الماسترز، والبطولة المفتوحة للمحترفين.

إشادة

وأشاد تيمور حسن أمين، رئيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للغولف، في بيان مشترك مع فريد ريدلي رئيس بطولة الماسترز «الأساتذة»، ومارتن سليبرز الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف: بدعم اتحاد الإمارات للغولف، ونادي خور دبي لليخوت والغولف، لاستضافة البطولة.

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