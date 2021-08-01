240 لاعبة في انطلاقة «دولية كأس الشارقة للشطرنج» للفتيات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للفتيات تحت 14 عاماً بمشاركة 240 لاعبة من 35 دولة، وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، منظم الحدث، أن البطولة حققت أهدافها منذ اليوم الأول، بإكساب لاعبات النادي المزيد من الخبرة بالاحتكاك مع لاعبات العالم، بجانب تعزيز الثقة. وقالت: نطمح في الفترة المقبلة لإقامة العديد من الفعاليات الرياضية في فترة الإجازات، لشغل أوقات فراغ فتياتنا، واكتشاف المواهب .

وثمنت الشامسي دعم مجلس الشارقة الرياضي، وأشارت إلى أن إقامة البطولات افتراضياً ساهم في الترويج بشكل كبير للعبة، وخلق العديد من فرص التعاون مع أندية واتحادات الشطرنج من مختلف دول العالم.

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