رئيس اتحاد التايكواندو: مسيرتنا الرياضية حافلة بالإنجازات عبر 50 عاماً

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، أن تاريخ الرياضة الإماراتية حافل بالإنجازات العديدة، والنجاحات الملموسة على مدى 50 عاماً، وهي فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على المسيرة الذهبية لرياضتنا، من خلال معرض رياضة الإمارات، الذي تنظمه شركة «بي بي للخدمات الرياضية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ويتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وقال: المعرض يسهم في توثيق الحركة الرياضية، ويعد حافزاً للأجيال لتكرار الإنجازات، وأشار إلى أن اتحاد التايكواندو، يعتبر حديث العهد، بعد انفصاله عن اتحاد الكاراتيه منذ أربع سنوات، ورغم هذه الفترة القصيرة، حققت اللعبة نقلة نوعية ، بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري للاتحاد، ما انعكس بشكل إيجابي على المستويين المحلي والعالمي، وساعد على استضافة الإمارات لبطولة الجائزة الكبرى، وبطولة العالم للتايكواندو، التي أقيمت في الفجيرة، وتم تحقيق إنجازين كبيرين، إضافة إلى اكتشاف مواهب واعدة.

وأكد الزيودي دعم اتحاد اللعبة للمعرض، وتسخير كافة جهودهم لإنجاحه.

من جهته، أكد زايد السويدي نائب رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن المعرض فرصة ذهبية لإلقاء الضوء على إنجازاتنا الرياضية خلال 50 عاماً، والتذكير بالنجاحات التي تحققت على صعيد كافة الرياضات، وقال الحدث الكبير هو حافز للجيل الحالي والأجيال القادمة، وفرصة للتعرف إلى الإداريين والمدربين واللاعبين، الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة الرياضة الإماراتية.

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