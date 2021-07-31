«الإمارات للدراجات» يمدد عقد بوغاتشار حتى 2027

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن فريق الإمارات للدراجات تمديد عقده مع النجم السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل طواف فرنسا لمرتين، ليبقى في صفوف فريق الإمارات حتى موسم 2027 وهو أحد أطول العقود في تاريخ رياضة الدراجات.

وكان بوغاتشار«22 عاماً» انضم إلى تشكيلة فريق الإمارات عام 2019، وتمكن منذ انضمامه من تحقيق الفوز في 29 سباقاً احترافياً، بما في ذلك فوزه مرتين بلقب طواف فرنسا، وفوزه المذهل في سباق لييج- باستون-لييج، فضلاً عن فوزه مؤخراً بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو2020).

وحضر بوغاتشار في زيارة إلى الدولة بعد أن أنهى رحلته الناجحة في الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتقى مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، الذي هنأه على أدائه المتميز ونجاحاته مع الفريق، قبل أن يُتوِّجا اللقاء بتوقيع عقد جديد بين الفريق والنجم السلوفيني الذي يساهم في إلهام جيل جديد من الدراجين في دولة الإمارات.

وقال اليبهوني: يسرنا أن يكون تادي في صفوف فريقنا خلال السنوات المقبلة، فهو يساهم في تغيير طريقة تفكير الناس بشأن رياضة الدراجات في دولة الإمارات، ونحن فخورون بأدائه وإنجازاته مع زملائه في الفريق.

وأضاف: تمثيل بطل رياضي بارز مثل تادي بوغاتشار للدولة يعكس رسالتنا ومهمتنا الهادفة إلى تشجيع الناس على المشاركة في الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي حيث نرى عدداً متزايداً من الأشخاص الذين يقودون الدراجات الهوائية ويستمتعون بممارسة التمارين الرياضية، ما يمثل خطوة مهمة جداً لنا في دولة الإمارات.

أثر إيجابي

وقال تادي بوغاتشار: سعيد بتجديد التزامي مع فريق الإمارات وبقائي في صفوفه خلال السنوات المقبلة، ووجودي في الفريق كان له أثر إيجابي في مسيرتي الرياضية، وأتطلع إلى مغامرات أكبر في السنوات المقبلة، وآمل أن أتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق، وأن أتمكن من إلهام الكثير من الأطفال للمشاركة في رياضة الدراجات.

من جهته، قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير فريق الإمارات: كان تركيزنا منصباً على بناء تشكيلة قوية ومتوازنة من الدراجين الشباب الموهوبين.

ولطالما كان تادي جزءاً رئيسياً من هذه العملية منذ البداية،ولقد شهدنا في الفريق نمو تادي وتطوره من دراج يافع إلى رياضي شاب تمكن من ترك بصمته وتحقيق إنجازات مذهلة في وقت قصير، كما أنه يساهم في إلهام العديد من زملائه في الفريق، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من الدراجين الشباب في دولة الإمارات وحول العالم.

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