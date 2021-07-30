اتحاد ألعاب القوى يوزع حقائبه الإدارية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وزع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، الحقائب الإدارية في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، والذي تقرر توليه منصب رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة الاتحاد.

وتقرر تولي فهد عبد الله بن جمعه، منصبي نائب رئيس الاتحاد، ورئاسة لجنة المسابقات، وتولي ناصر محمد بن عاشور، منصب الأمين العام للاتحاد، وسهيل سالم سويدان، منصب المدير المالي للاتحاد.

كما تقرر تولي كل من علي حسن غزوان، منصبي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ورئيس لجنة الحكام، وفيصل احمد الخميري، منصب رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي، منصب رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وأحلام حسن الحوسني، رئيس لجنة المرأة.

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