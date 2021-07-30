استكمال إضاءة مضمار الشارقة للهجن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن انتهاء أعمال الإضاءة بميدان نادي الشارقة لسباقات الهجن على امتداد مايقارب لمسافة 3 كلم بتنفيذ وإشراف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشملت 80 عموداً بطول 12 متراً لكل عمود و 80 قاعدة وعدد 80 كشاف إنارة بقوة 120 واط لكل كشاف.

وأكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي الحرص على تطوير كل مايتعلق برياضات الهجن والتي تمثل قيمة كبيرة في الإمارة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وقال:

يولي المجلس اهتماماً كبيراً بالنادي وتحقيق متطلباته من خلال التنسيق المباشر عبر قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة من أجل زيادة الفرص التحسينية بالنادي وتجويد الخدمات ورفع كفاءة المرافق المختلفة بما يخدم هذه الرياضة التي تمثل تراثاً عريقاً وفخراً كبيراً وامتداداً للحفاظ على التقاليد الموروثة من جيل لآخر.

حيث تعد سباقات الهجن من الرياضات التي تدل على التاريخ الأصيل ويولي المجلس اهتمامه بمتطلبات النادي للحفاظ على ثقافة سباقات الهجن والعمل على أن يكون على أعلى المستويات لمقابلة الأنشطة التي يقوم بها خدمة لمرتاديه ومن أجل بيئة رياضية محفزة وتعزيز مكانة الإمارة الباسمة في هذه الرياضة محلياً وخارجياً وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة التي تعبر عن الاهتمام بالرياضة والدعم اللا محدود الذي يتوفر لها.

متابعة

وتقدم مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال على الإهتمام والمتابعة المستمرة للنادي وتوفير متطلباته مما يساهم في الارتقاء بالأنشطة التي يقوم بها وينعكس على العمل الدؤوب للتطوير المستمر وتعزيز ثقافة سباقات الهجن والارتقاء بمستواه، وأشار إلى حرص مجلس الشارقة الرياضي الدائم على أن تكون أنديته على أعلى درجة من التميز في مرافقها وخدماتها والبنى التحتية وتوفير كل المتطلبات حيث يمثل اكتمال العمل بميدان النادي نقلة كبيرة ستنعكس في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل المشترك في تطور الرياضة في الإمارة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

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