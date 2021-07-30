الدح يعود لملاكمة المحترفين بمواجهة بطل المكسيك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود عيسى الدح بطل الإمارات المحترف في عالم ملاكمة المحترفين لحلبة المنافسات من جديد اليوم بمنازلة بيدرو شابلي بطل المكسيك وأمريكا اللاتينية في وزن (72 كلغ) في مكسيكو ستي في مباراة وصفها خبراء بأنها مواجهة من العيار الثقيل كونها تضم ممثل الإمارات والعرب وما يحمله من تحد لاعتلاء منصات التتويج، وبطل أمريكا اللاتينية وأحد رموز وزنه على مستوى المكسيك.

واعتبر عيسى الدح المواجهة بأنها بداية جديدة لمشواره في عالم ملاكمة المحترفين، واستكمالاً لمسيرته الناجحة السابقة التي حقق خلالها العديد من الألقاب في كل من الإمارات وبريطانيا وأمريكا من خلال مواجهاته مع أبرز الإبطال.

وقال: يعد دعم وتشجيع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، السبب الرئيس وراء عودته لعالم المحترفين من جديد والدفاع عن ألوان علم الإمارات في مختلف الساحات الدولية والعالمية في عالم ملاكمة المحترفين.

وأثنى الدح على الدور المهم للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي وفي مقدمتهم العميد الدكتور محمد المري الذين كان لهم دور بارز في تشجيعه للعودة لحلبات الملاكمة، وأكد جاهزيته وارتفاع معنوياته وأمله في تحقيق إنجازات إضافية تليق بحجم طموحه وباسم ومكانة الإمارات على المستوى العالمي، وطلب من محبيه وأصدقائه بالدولة وخارجها متابعة المباراة من خلال الرابط www.emdstream.com.

معسكر

وكان عيسى الدح دشن عودته لعالم الملاكمة بمعسكر تحضيري في بريطانيا مع رفيق دربه البطل البريطاني الباكستاني الأصل أمير خان، أعقبه فترة تحضير أخرى في أمريكا تخللها خوض مجموعة من التجارب المهمة مع عدد من أبرز محترفي الملاكمة، ثم توجه إلى المكسيك قبل شهر للتحضير لخوض أولى مواجهاته المقررة الليلة.

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