تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في بطولة الملاكمة الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتنافس مجموعة من مشاهيرمواقع التواصل الاجتماعي في السابعة مساء اليوم بقاعة «كوكاكولا أرينا» في سيتي ووك في بطولة «سوشيال نوك أوت» للفنون القتالية الأولى من نوعها التي تنظمها شركة «تي كي فايت نايت» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ومن أبرز المشاركين في البطولة نجم اليوتيوب الإماراتي راشد سيف بالحصا الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 ملايين شخص، ويواجه الفلسطيني أنس الشايب الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون شخص على اليوتيوب، ويشارك اليوتيوبر الأمريكي آدم صالح مع نجم التيك توك الملاكم السوري وليد شركس، ويلتقي اليوتيوبر الأمريكي أمير فتوحي مع الملاكم الأمريكي سليم البحر.

ويشارك في البطولة أيضًا مجموعة من مغنيي الراب ومن أبرزهم الأمريكي جوزيف أنتونيو المعروف باسم «فات جو»، وكاتب الأغاني والملحن والمغني الهندي جورو رانداوا، والمغني الأمريكي يوليوس دوبوز.

ويتم بث المنافسات على موقع «تي كي فايت» وعلى الحساب الرسمي للبطولة في موقع اليوتيوب.

إضافة جديدة

وتعد البطولة إضافة جديدة لقائمة الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تقام في دبي على مدار العام وتضم بطولات رياضية تنافسية ومجتمعية وملتقيات ترسخ مكانة الرياضة في الحياة اليومية كما تأتي البطولة منسجمة مع الانتشار الكبير لرياضة الملاكمة في الدولة واستضافة دبي لبطولات مختلفة في الملاكمة والتي كانت أهمها بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي أقيمت في شهر مايو وحظيت بإشادة من الاتحادين الدولي والآسيوي للملاكمة، كما ستستضيف دبي بطولة آسيا للشباب للملاكمة خلال أغسطس.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى توفير كل سبل النجاح للفعاليات الرياضية وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تنظيمها، واستقطاب المشاركين من داخل وخارج الدولة بما يساهم في زيادة أعداد الرياضيين ونمو القطاع الرياضي والسياحة الرياضية بشكل عام ودعم منظمي الفعاليات الرياضية.

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