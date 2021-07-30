900 مطية في سباق الهجن بالعلمين اليوم

المصدر: العلمين - البيان الرياضي

بدعم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، تنطلق اليوم في مدينة العلمين بمحافظة مطروح المصرية، فعاليات سباق الهجن التنشيطي الثاني، بمشاركة 900 مطية من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس ومناطق صعيد مصر والوادي الجديدة، وتقام المنافسات عبر 50 شوطاً.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إنه باسم كل الهجانة، نقدم الشكر لدولة الإمارات على الدعم اللا محدود لرياضة الهجن في مصر بمضمار العلمين، ومضمار شرم الشيخ، مشيراً إلى أن السباق، هو ثاني سباق هجن تنشيطي بمضمار العلمين، يتم بدعم من الإمارات، حيث أقيم الأول قبل شهر، بمشاركة نحو 500 مطية، وقال: نثمن الدور الإماراتي في تشجيع ودعم رياضة الهجن، والذي ساهم في إقبال غير مسبوق من ملاك الإبل على المشاركة، حيث حضروا من كل المحافظات.

وأكد سلامة الترباني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، أن الاتحاد استعد للسباق، من خلال فريق من اللجان الفنية والمحكمين، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

وأشار زايد البريكي التيهي، مالك هجن، إلى أنه فاز بالشوط الرئيس في سباق العلمين الأول، معبّراً عن سعادته بنجاح رياضة الهجن في مصر، ويبحث الملاك عن البطولات لخوض التنافس في الميادين.

وأكد ذياب صالح الفايدي مالك هجن، أنهم يقطعون مسافات تزيد على 700 كيلو متر، من أجل المشاركة في السباق، وقال: ملاك الهجن في مصر، يثمنون الدعم الإماراتي، الذي دفعهم للتمسك بسلالات هجنهم، والسعي لامتلاك المزيد منها.

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