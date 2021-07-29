جلفار عضواً فخرياً في اتحاد اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

منح مجلس إدارة اتحاد كرة اليد العضوية الفخرية بمجلس إدارة اتحاد اليد إلى محمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الماضية، تقديراً لإنجازاته في خدمة الوطن والمجتمع، وعرفاناً بدوره البارز في تطوير العمل الإداري والفني لقطاع الرياضة، وكرة اليد في الدولة.

وسلَّم نبيل محمد بن عاشور، رئيس مجلس إدارة اتحاد اليد، شهادة العضوية الفخرية إلى جلفار، بحضور عبد السلام المحيربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وناصر الحمادي الأمين العام، وسعود صالح، وداوود المليح عضوي المجلس.

ووجّه جلفار الشكر لمجلس إدارة الاتحاد، معتبراً المبادرة مميزة، وأنها تعكس تقدير القيادة الحالية للعبة لقيادتها السابقة، منوهاً بأنه كان له الشرف بقيادة دفة اللعبة محلياً وخارجياً خلال الدورة الانتخابية السابقة.

وأوضح أن تحقيق المجلس السابق برئاسته حضوراً مميزاً على المستويين الإداري والفني، وحتى التحكيمي، محلياً وخليجياً وعربياً وآسيوياً، وصولاً إلى الدولية، جاء بفضل تعاون أندية اللعبة مع الاتحاد، ودعم الجهات الرياضية العليا للرياضة.

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