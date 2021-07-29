دبي تجمع مشاهير التواصل الاجتماعي في بطولة للملاكمة غدا

المصدر: وام

تتنافس مجموعة من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة في بطولة فنون قتالية حيث تقام مساء غد " منافسات بطولة "سوشيال نوك أوت" الأولى من نوعها التي تنظمها شركة تي كي فايت نايت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ومن أبرز المشاركين في البطولة نجم اليوتيوب الإماراتي راشد سيف بالحصا الذي يحظى بمتابعة أكثر من 3 ملايين شخص ويواجه الفلسطيني أنس الشايب الذي يتابعه أكثر من 2.7 مليون شخص على اليوتيوب ويشارك اليوتيوبر الأمريكي آدم صالح مع نجم التيك توك الملاكم السوري وليد شاركس ويلتقي اليوتيوبر الأمريكي أمير فتوحي مع الملاكم الأمريكي سليم البحر.

كما يشارك أيضا في البطولة مجموعة من مغنيي الراب ومن أبرزهم مغني الراب الأمريكي جوزيف أنتونيو المعروف باسم "فات جو" وكاتب الأغاني والملحن والمغني الهندي جورو رانداوا والمغني الأمريكي يوليوس دوبوز.

ويمكن متابعة المنافسات الشيقة للبطولة عبر البث المباشر على موقع تي كي فايت وعلى الحساب الرسمي للبطولة في موقع اليوتيوب.

وتعد البطولة إضافة جديدة لقائمة الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تقام في دبي على مدار العام والتي تضم بطولات رياضية تنافسية ومجتمعية وملتقيات ترسخ مكانة الرياضة في الحياة اليومية كما تأتي البطولة منسجمة مع الانتشار الكبير لرياضة الملاكمة في الدولة واستضافة دبي لبطولات مختلفة في الملاكمة والتي كانت أهمها بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات وحظيت بإشادة من الاتحادين الدولي والآسيوية للملاكمة كما ستستضيف دبي أيضًا بطولة آسيا للشباب للملاكمة خلال شهر أغسطس المقبل.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى توفير كل سبل النجاح للفعاليات الرياضية وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات في تنظيمها واستقطاب المشاركين من داخل وخارج الدولة بما يساهم في زيادة أعداد الرياضيين ونمو القطاع الرياضي والسياحة الرياضية بشكل عام ودعم منظمي الفعاليات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز