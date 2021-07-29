قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم القطاعات المتميّزة في الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرّم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي وبحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي القطاعات المتميزة في النشاط الرياضي، بعد انتهاء خطة الموسم 2020 ــــ 2021 في شرطة أبوظبي المتكونة من 21 مسابقة، مشيداً بما حققه الرياضيون من إنجازات متميزة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

وقال المزروعي: «نعتز بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي والتي قدمت صورة رياضية مشرفة»، مؤكداً تطلع القيادة العامة من خلال هذه النجاحات الرياضية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.

وجرى خلال الحفل تكريم فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لحصوله على المركز الأول «درع الرماية» في المجموع العام ببطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية والتي تكونت من 5 مسابقات في الرماية للرجال والسيدات وفريق قطاع المهام الخاصة لحصوله على المركز الأول في المجموع العام وفوزه بدرع بطولة مدير عام شرطة أبوظبي والتي تكونت من 11 مسابقة للرجال والسيدات وفريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لحصوله على درع «قائد عام شرطة أبوظبي» في المجموع العام لخطة النشاط الرياضي موسم 2020 ــــــ 2021 وهو مجموع جميع البطولات خلال الموسم الرياضي.

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