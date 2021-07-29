تسلّق جبل جيس دعماً لـ «الروح الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لأهداف المبادرة المجتمعية الرياضية «الروح الإيجابية»، تسلّق 35 متطوعاً من موظفي شرطة دبي، ضباطاً وأفراد ضباط ومدنيين وأصحاب همم، قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، أعلى نقطة متاحة في الإمارات بارتفاع يبلغ 1640 متراً، في رحلة استغرقت 6 ساعات صعوداً ونزولاً.

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، بإنجاز المتسلّقين وتمكنهم من تحقيق هدفهم، ورفع شعار القيادة العامة لشرطة دبي، وشعار كل من المبادرة ومجلس أصحاب الهمم على القمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعزز أهداف «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وبدورها، أوضحت فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، أن الفريق نجح في تحقيق هدف المبادرة بقيادة الملازم طارق كرم البلوشي، والعريف مصطفى عفيف الدين مصطفى، وبدعم من الشرطي أول أحمد اليافعي، والمغامر السوري سامر عقاد الذي تسلق قمة إفرست قبل عامين، مشيرة إلى أن رحلة الوصول إلى القمة استغرقت 4 ساعات، بدءاً من الساعة الرابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً، كما استغرقت مدة النزول ساعتين، متسلحين بروح الإرادة والإصرار والصبر والتحمل.

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