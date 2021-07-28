راشد بالهول: 7 موهوبين من الوصل إلى"سباحة الإمارات"

المصدر: دبي-علي شدهان

كشف راشد بالهول؛ رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، النقاب عن عزم الوصل على تقديم ما لا يقل عن 7 سباحين موهوبين إلى "سباحة الإمارات".

ظهور تاريخي

وأبدى بالهول رضاه التام عن النتيجة التي خرج بها الشاب يوسف المطروشي نجم منتخب الإمارات للسباحة والوصل في ظهوره التاريخي في أولمبياد طوكيو 2020، لافتا إلى أن السباح المطروشي ما زال شابا، وما حققه في طوكيو يعد مرضيا، لاسيما وأنه قد خاض تحدي الأولمبياد وسط نجوم كبار.

خطة وصلاوية

وأشار بالهول إلى وجود خطة وصلاوية طموحة لإعداد السباحين السبعة مع زميلهم المطروشي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

الجهات الرياضية

ولفت بالهول إلى أن التنسيق سيكون قائما بين نادي الوصل والجهات الرياضية المعنية في الإمارات؛ الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد السباحة، وكل من له علاقة بهذا الشأن للوصول بخطة إعداد الموهوبين السبعة إلى غاياتها المنشودة.

جهود مميزة

وأشاد راشد بالهول بالجهود المميزة للكادرين الإداري والفني المعنيين بشؤون رياضة السباحة في نادي الوصل، محمد حسن، المدير الفني، ومروان حافض الحتاوي المدرب، وجمعة المنصوري المشرف العام.

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