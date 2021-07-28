تجارب لـ «البرتقالي» في صربيا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أمن الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدرب الصربي غوران على خوض 5 مباريات تجريبية ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يقام حالياً في صربيا، من بينها مباراة مع فريق الفيحاء السعودي الذي يقيم معسكره أيضاً في صربياً، ويمتد معسكر عجمان حتى السادس من أغسطس المقبل، على أن تعود البعثة في اليوم التالي إلى الدولة، ثم يستأنف الفريق تدريباته في ملعبه بإستاد راشد بن سعيد في التاسع من أغسطس المقبل، ليختتم تجاربه الودية يوم 12 أغسطس أمام مضيفه الشارقة في إستاد خالد بن محمد.

ارتياح

وعبر المدرب غوران عن ارتياحه لاستكمال ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي يورليز مينا لمدة موسم واحد قادماً من الدوري البيروفي، وهو ثالث أجنبي جديد مع «البرتقالي» بعد أن ضم الفريق المدافع السلوفيني ميرال ولاعب الوسط فراس بالعربي، فيما أبقى النادي على المهاجم الغامبي بوبكر تراولي ليواصل مشواره للموسم الثالث على التوالي، وتمت إجراءات التعاقد أمام عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق الأول.

اكتمال

وأوضح الظاهري في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن إدارة النادي نجحت في استيفاء متطلبات الجهاز الفني في ملف اللاعبين الأجانب وفقاً للحاجة الفنية والمراكز التي حددها المدرب بتنويع التعاقد في خطوط اللعب الثلاثة، مشيراً إلى أن جميع المحترفين الأجانب لحقوا بالمعسكر الخارجي مع بقية زملائهم اللاعبين المواطنين ومن فئة المقيمين، وتوقع الظاهري ضم لاعب أو اثنين على أكثر تقدير من اللاعبين المواطنين خلال الفترة المتبقية للقيد، وقال إن إدارة النادي تتابع سير المعسكر الخارجي بدقة مع إدارة البعثة والجهاز الفني، وكل المؤشرات تدعو للتفاؤل من خلال التجارب التي توفرت للفريق في صربيا.

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