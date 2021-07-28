مكافأة استثنائية لـ «ملاك وعيسى»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

قرر مسؤولو البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تكريم بطلي منتخب مصر للتايكواندو هدايا ملاك وسيف عيسى، بعد تحقيقهما ميداليتين برونزيتين، رسماً البسمة على وجوه الجماهير المصرية، بعد سلسلة من الإخفاقات.

وحرص مسؤولو البعثة المصرية على تكريم الجهاز الفني للتايكواندو المكون من، أسامة السيد ومحمد مجدي والمدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار، كما تم منح اللاعبين والجهاز الفني مكافآت مالية استثنائية بعد تحقيق الميداليتين.

وحققت هدايا ملاك إنجازاً شخصياً، بحصدها البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية، بعد الأولى التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، فيما توج سيف عيسى ببرونزية وزن تحت 80 كجم.

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