المطروشي يودع تصفيات سباحة 100 متر حرة

المصدر: طوكيو – أحمد جمال الدين

سجل يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني زمناً وقدره 51:50 ثانية بسباق 100 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس) بمشاركة 11839رياضياً يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية.

وشارك المطروشي بالجولة الثالثة للسباق التي تتضمن 9 جولات بإجمالي 70 سبّاحاً ليخرج من دور التصفيات، حيث صعد أفضل 16 سبّاحاً إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب أصحاب أفضل 8 أزمنة بالدور النهائي الذي يقام اليوم.

ويمثل الإمارات في أولمبياد طوكيو 17 رياضياً منهم 5 لاعبين في 4 رياضات هم سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني الذي حل بالمركز ال 24 بمسابقة السكيت برصيد 117 نقطة، وفيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو الذي غادر من دور الـ32 لوزن تحت 73 كغ، ويوسف المطروشي بسباحة 100 متر حرة.

فيما يلاقي لاعبنا بوزن تحت 100 كغ إيفان رومانكو غداً الخميس نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات دور الـ32 بالجودو، على أن يختتم عداء منتخبنا الوطني محمد حسن النوبي مشاركتنا بالمحفل الأولمبي يوم 31 من الشهر الجاري بسباق 100متر.

من جانبه، أكد السبّاح يوسف المطروشي على أن مسيرته في رياضة السباحة لا تزال أمامه لتحقيق المزيد والسعي نحو حصد الميداليات والإنجازات باسم الوطن في المستقبل، لاسيما وأنه قد أكمل عامه الـ18 مؤخراً ما يفتح المجال أمامه للتطور والصقل وتحطيم الأرقام الشخصية والمحلية.

مشيراً إلى أنه يطمح في المشاركة بأولمبياد باريس المقبلة عام 2024 والنسخة التي تليها في لوس أنجليس عام 2028، وهو الأمر الذي سيعمل على تحقيقه من الآن.

وأعرب المطروشي عن فخره بمجرد تمثيل الدولة بأول مشاركة أولمبية في مشواره الرياضي، متقدماً بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة واتحاد السباحة ومجلس دبي الرياضي ومختلف الجهات الرياضية التي قدمت له الدعم طوال المرحلة الماضية للتواجد في أكبر المحافل الرياضية.

وأضاف المطروشي أنه سيقوم بالتركيز من أجل تقديم أفضل النتائج بالاستحقاقات المهمة المقبلة ومنها بطولة العالم لسباحة المسافات القصيرة بأبوظبي ديسمبر المقبل، وكذلك البطولة العربية والخليجية للسباحة وكلها محطات قوية لجميع السبّاحين المشاركين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير المستوى بأفضل صورة ممكنة.

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