الفهيم: إكسبو دبي والأولمبياد تشابه في العزيمة

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

أكد شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان خلال زيارته لمقر الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أن ما يقدمونه من عطاء وجهود باسم الوطن لهو أكبر دليل على مدى حرصهم لتمثيله بالصورة المنشودة والتعبير عن ولائهم لدولة الإمارات، واعتزازهم بتاريخها وثقافتها ومكتسباتها الفريدة.

وأعرب الفهيم عن ثقته بأن يشهد العام الجاري نجاح أهم حدثين على الإطلاق وهما دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ومعرض إكسبو الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مؤكداً أن مثل تلك الأحداث تغمر الجميع بالفخر والسرور لكونها تعكس الحالة الصادقة والمشرفة التي يشعر بها الجميع عند رؤية علم وطنه عالياً أمام العالم بأكمله.

وأضاف الفهيم أن أولمبياد طوكيو وإكسبو دبي يتشابهان في الإرادة والعزيمة والإخلاص في تنفيذ الأحداث بالرغم من الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تأجيلهما للعام الجاري، حيث قد بدأت أولمبياد طوكيو بحفل افتتاح رائع وتنظيم فريد من نوعه مع الالتزام الكامل بالإجراءات التدابير الاحترازية لتمضي قدماً في ترسيخ مفاهيم النجاح والتحدي، مما يبشر بالخير في تقديم نسخة ناجحة ومميزة من معرض إكسبو على أرض الإمارات عندما يتم افتتاحه بدبي أكتوبر المقبل.

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