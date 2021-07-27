زواج أولمبي.. مبارِزة أرجنتينية تقبل طلب الزواج من مدربها أمام عدسات الكاميرا

المصدر: أ ف ب

قبلت لاعبة المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريس موريس طلب زواج تقدم به مدربها لوكاس سوسيدو بعد علاقة بينهما دامت طويلا، وذلك بعد انتهاء مباراتها في دورة طوكيو الأولمبية أمس الاثنين.

وكانت اللاعبة تشعر بالاحباط وهي ترد على أسئلة الصحافيين بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتها الأولمبية الثالثة، عندما تقدم منها مدربها من خلفها حاملا قصاصة ورق كتب عليها "هل تتزوجينني؟" وهو راكع أمامها.

وأضاف "قولي لي نعم، ثمة أشخاص كثيرون ينظرون إلينا الآن".

وكان سوسيدو قام بمحاولة غير ناجحة العام 2010 عندما تقدم للمرة الاولى بطلب الزواج من بيريس موريس على هامش بطولة العالم للمبارزة في باريس. حينها ردت عليه حبيبته بالقول "هل هذه مزحة أم ماذا؟".

لكن مع تكرار طلب الزواج بعد 11 عاما، ردت عليه إيجابا هذه المرة، وقالت في هذا الصدد بعد ارتباطها بعلاقة مع مدربها على مدى السنوات الـ 17 الأخيرة "كنت عاجزة عن الكلام وقلت في نفسي (يا الهي)".

وتابعت "سنحتفل بذلك لدى عودتنا الى الأرجنتين خلال حفل شواء ضخم".

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