تحتضن 270 فعالية رياضية خلال 6 أشهر دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت دبي تنظيم 270 فعالية رياضية دولية ومحلية، خلال 6 أشهر، (من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضي)، وأقيمت الفعاليات بدعم وإشراف وتعاون من مجلس دبي الرياضي، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، وكشف المجلس عن إحصاءات الفعاليات، التي تنوعت بين بطولات دولية وفعاليات مجتمعية، وفعاليات خاصة بالرياضة النسائية، ومؤتمرات ومعارض وفعاليات إلكترونية وافتراضية، ضمن 55 لعبة.

واستضافت دبي 47 حدثاً رياضياً دولياً، بمشاركة أكثر من 50 ألف رياضي من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما أقيمت 151 فعالية محلية مجتمعية، بمشاركة 39409 من كافة فئات المجتمع، واشتملت القائمة على 45 فعالية رياضية مخصصة للسيدات فقط، و20 بطولة للرياضات الإلكترونية، و7 فعاليات مخصصة للمؤتمرات والمعارض والجوائز، كما استضافت دبي 53 معسكراً تدريبياً للأندية والمنتخبات العالمية ، وأقيمت الفعاليات في مختلف مناطق دبي، ومن أبرزها محمية المرموم، «27 فعالية»، ومنطقة جميرا «16 فعالية»، ومنطقة حتا «4 فعاليات».

وتصدرت منافسات النسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي للخيول، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل في «ميدان»، في شهر مارس من كل عام، قائمة الأحداث الرياضية ، وحقق فيه جودلفين ثلاثية تاريخية غير مسبوقة، بفوزه بالكأس الأغلى في العالم، للمرة الثالثة على التوالي، كما تضمنت الفعاليات بطولة أوميغا ديزرت كلاسيك، في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، تنافسوا على جوائز بلغت 3.25 ملايين دولار، وحقق فيها البريطاني بول كيسي فوزه الخامس عشر، في الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، فيما شهدت بطولة سوق دبي الحرة للتنس، فوز الروسي أصلان كاراتسيف بلقب منافسات الرجال، واحتفظت الإسبانية موغوروزا بلقب السيدات.

وشهدت منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي، مشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة، وأقيمت على شاطئ أم سقيم، وامتدت إلى شارع القدرة، وصولاً لمنطقة محمية المرموم، وفاز الدنماركي بيكيغارد بالمركز الأول، محققاً رقماً قياسياً جديداً، ونالت السويسرية دانييلا ريف، لقب السيدات للمرة الثالثة.

استضافة

واستضافت دبي بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات الـ 13، بمشاركة 150 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة، خاضوا خلالها 130 نزالاً وأقيمت نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة 16 فريقاً من النخبة حول العالم، تنافسوا على جوائز بقيمة 2 مليون دولار، وأقيم باستاد سوق دبي الحرة للتنس، تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما أقيم سباق هانكوك 24 ساعة العالمي للسيارات في دبي أوتودروم، بمشاركة 500 سائق من مختلف أنحاء العالم، وتم تنظيم معرض دبي كلاسيك للياقة بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 550 رياضياً وعارضاً، وشارك 225 عداء في سباق ألترا ماراثون المرموم.

تحدي الجري

ونظم مجلس دبي الرياضي، سباق تحدي دبي لجري السيدات، على 4 مراحل، في مناطق سياحية مختلفة في دبي، وهي حديقة سفاري دبي، ونخلة جميرا، وحديقة دبي المضيئة، ومنطقة السيف، دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية،وشاركت بالسباق أكثر من 1200 عداءة، وصممت الميداليات بطريقة مبتكرة، تحمل اسم دبي، مع صور المناطق السياحية الأربع.

وتعد دورة ند الشبا ، من أبرز فعاليات التي أقيمت خلال شهر رمضان، كما أقيم سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في نسخته رقم 30، من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي، ووصلت عدد السفن المشاركة في السباق إلى 106 سفن، وشهدت دبي سباق السلم للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، والمرحلة السادسة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وسباق داماك للدراجات ، وتحدي سبينس 92 للدراجات ، الذي يشارك فيه أكثر من 1500 دراج سنوياً، وبطولة فزاع الدولية 12 لألعاب القوى لأصحاب الهمم المؤهلة، لبارالمبية طوكيو، وذلك بمشاركة منتخبات 63 دولة.

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