اتفاقية بين إقامة دبي و«وورلد بادل أكاديمي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون ورعاية مع «وورلد بادل أكاديمي»، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص، لتطوير وتنمية الكفاءات الرياضية، واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية، بما يحقق النمو المستهدف، والتطور المنشود في القطاع الرياضي، ووقع الاتفاقية الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبد الكريم عبد الله عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة العارف للاستثمار، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب.

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