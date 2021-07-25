«أبيض الشاطئية» وصيف كأس أوكرانيا

المصدر: كييف - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية وصافة بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية التي أقيمت في كييف، وتغلب أمس على منتخب أوكرانيا 4 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 5 - 2، وكان منتخبنا فاز على عُمان 2 - 1 وخسر أمام تركيا 3 - 5، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة لاعبنا محمد البحري أفضل حارس وزميله وليد بشر أفضل لاعب.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات «أبيض الشاطئية» لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا من 19 إلى 29 أغسطس المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي.

وأكد علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أن مشاركة «أبيض الشاطئية» في البطولة الودية جاءت إيجابية، حيث خاض 3 مواجهات أمام منتخبات قوية وقدم مستوى لافتاً خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام منتخب أوكرانيا.

وأشاد علي حمد بجهود الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي ومدير المنتخب بدر حارب، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد يسير وفق الصورة المطلوبة وأن الفترة المقبلة ستشهد كذلك تجمعات أخرى قبل خوض غمار المونديال الذي ينتظره اللاعبون بفارغ الصبر.

وعبر مدرب منتخبنا محمد المازمي عن رضاه التام للنتائج التي خرج بها المنتخب من البطولة التي تعد المحطة قبل الأخيرة لإعداد المنتخب قبل مونديال روسيا، حيث ظهر الفريق بمستوى تصاعدي وفرض أسلوبه، وقال: سنعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لهذه المشاركة وتقييم أداء اللاعبين.

لقاء

من ناحية أخرى التقى علي حمد مع أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وقدم له درع اتحاد الكرة، وأشاد بالتنظيم المثالي للبطولة والتعاون القائم بين الاتحادين الإماراتي والأوكراني.

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