اتفاقية بين إقامة دبي و«وورلد بادل أكاديمي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون ورعاية مع «وورلد بادل أكاديمي»، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص، لتطوير وتنمية الكفاءات الرياضية، واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية، بما يحقق النمو المستهدف، والتطور المنشود في القطاع الرياضي، ووقع الاتفاقية الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبد الكريم عبد الله عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة العارف للاستثمار، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب.

وأكد الفريق محمد المري، سعادته بالشراكة التي تأتي ضمن مساعي إقامة دبي، للعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تحفز على تطوير وتنمية الكفاءات والكوادر الوطنية في مختلف المجالات، بما فيهم المجال الرياضي، باعتباره جزءاً من الثقافة المحلية، ومصدراً لسعادة وصحة أفراد المجتمع، وأشار إلى أن هذا التعاون، سيسهم في تحقيق الغاية المنشودة، والرامية إلى تطوير القطاع الرياضي في الدولة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية، من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية المشتركة، التي سيتم إطلاقها. وقال: إقامة دبي تضع نصب أعينها، أهمية تأهيل الموظفين، وتشجيعهم على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، من خلال توفير الإمكانات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، الذي سينعكس إيجاباً على الصحة، ويعزز من جودة حياة الموظفين. معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الرياضي في إقامة دبي، في دعم مختلف المشاركات والفعاليات الرياضية، للارتقاء بالمجال الرياضي.

أعرب عبد الكريم عبد الله العارف، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا التعاون، يدل على توحيد الجهود مع كافة الأطراف والمؤسسات الحكومية والخاصة، في سبيل إعلاء مكانة الدولة.

وأكد العارف حرص الأكاديمية على تطوير لعبة البادل تنس في الدولة، متوجهاً بالشكر والتقدير، إلى الفريق محمد المري، لدعمه المؤسسات الشبابية في الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام.

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