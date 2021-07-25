270 فعالية رياضية في دبي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت دبي تنظيم 270 فعالية رياضية دولية ومحلية، خلال 6 أشهر، في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضي، وأقيمت الفعاليات بدعم وإشراف وتعاون من مجلس دبي الرياضي، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية المتنوعة. وكشف مجلس دبي الرياضي، عن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالفعاليات الرياضية خلال تلك الفترة، والتي تنوعت بين بطولات دولية وفعاليات مجتمعية، وفعاليات خاصة بالرياضة النسائية، ومؤتمرات ومعارض وفعاليات إلكترونية وافتراضية، ضمن 55 لعبة.

واستضافت دبي 47 حدثاً رياضياً دولياً، بمشاركة أكثر من 50 ألف رياضي من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما أقيمت 151 فعالية محلية مجتمعية، شارك فيها 39409 مشاركين من كافة فئات المجتمع، واشتملت القائمة على 45 فعالية رياضية مخصصة للسيدات فقط، و20 بطولة للرياضات الإلكترونية، و7 فعاليات مخصصة للمؤتمرات والمعارض والجوائز، كما استضافت دبي 53 معسكراً تدريبياً للأندية والمنتخبات العالمية للألعاب الجماعية والفردية، وتوزعت الفعاليات الرياضية، في مختلف مناطق دبي، ومن أبرزها محمية المرموم، التي استضافت 27 فعالية، ومنطقة جميرا «16 فعالية»، ومنطقة حتا «4 فعاليات».

وتصدرت منافسات النسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي للخيول، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل في «ميدان»، في شهر مارس من كل عام، قائمة الأحداث الرياضية التي نظمت في النصف الأول من العام الجاري، وحقق فيه جودلفين ثلاثية تاريخية غير مسبوقة، بفوزه بالكأس الأغلى في العالم، للمرة الثالثة على التوالي، كما تضمنت الفعاليات بطولة أوميغا ديزرت كلاسيك، النسخة 32، التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، تنافسوا على جوائز بلغت 3.25 ملايين دولار، وحقق فيها البريطاني بول كيسي فوزه الخامس عشر، في الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، فيما شهدت بطولة سوق دبي الحرة للتنس، فوز الروسي أصلان كاراتسيف بلقب منافسات الرجال، واحتفظت الإسبانية غاربين موغوروزا بلقب السيدات.

وشهدت منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، مشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة، وأقيمت على شاطئ أم سقيم، وامتدت إلى شارع القدرة، وصولاً لمنطقة محمية المرموم، وفاز الدنماركي بيكيغارد بالمركز الأول، محققاً رقماً قياسياً جديداً، ونالت السويسرية دانييلا ريف، لقب السيدات للمرة الثالثة.

استضافة

استضافت دبي نسخة بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات الـ 13، وشارك فيها 150 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة، خاضوا خلالها 130 نزالاً على مدار 10 أيام، وأقيمت نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة 16 فريقاً من النخبة حول العالم، تنافسوا على جوائز بقيمة 2 مليون دولار، وأقيم باستاد سوق دبي الحرة للتنس، تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما أقيم سباق هانكوك 24 ساعة العالمي للسيارات في دبي أوتودروم، بمشاركة 500 سائق من مختلف أنحاء العالم، وتم تنظيم معرض دبي كلاسيك للياقة البدنية في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 550 رياضياً وعارضاً، وشارك 225 عداء في سباق ألترا ماراثون المرموم.

تحدي الجري

ونظم مجلس دبي الرياضي، سباق تحدي دبي لجري السيدات، على 4 مراحل، في مناطق سياحية مختلفة في دبي، وهي حديقة سفاري دبي، ونخلة جميرا، وحديقة دبي المضيئة، ومنطقة السيف، دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية. وشاركت بالسباق أكثر من 1200 عداءة، وصممت الميداليات بطريقة مبتكرة، تحمل اسم دبي، مع صور المناطق السياحية الأربع، التي تعد أبرز الوجهات العائلة السياحية والرياضية المميزة في دبي، والتي منحت المشاركات والمتابعين تجربة فريدة، استمتعوا خلالها بأجمل المناطق في الإمارة، وتعرفوا إلى مواقع الجذب السياحي.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال النصف الأول من العالم الجاري، دورة ند الشبا الرياضية، التي أقيمت خلال شهر رمضان، وسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في نسخته رقم 30، من جزيرة صير بونعير، في عمق الخليج العربي، وحتى شواطئ دبي، ووصلت عدد السفن المشاركة في السباق إلى 106 سفن، وسباق السلم للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، والمرحلة السادسة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وسباق داماك للدراجات الهوائية، وتحدي سبينس 92 للدراجات الهوائية، الذي يشارك فيه أكثر من 1500 دراج سنوياً، وبطولة فزاع الدولية 12 لألعاب القوى لأصحاب الهمم المؤهلة، لأولمبياد طوكيو، التي شاركت فيها منتخبات 63 دولة.

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