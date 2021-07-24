عبد الله الشرقي: معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً يوثق الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، معرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، والذي تنظمه شركة بي بي للخدمات الرياضية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، والمقرر إقامته بمركز دبي التجاري من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، بأنه خطوة رائعة، ومبادرة مهمة، ستنعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي بصفة عامة، والقطاع الرياضي بصفة خاصة، وقال: المعرض يربط الماضي بالحاضر، ويوثق إنجازاتنا الرياضية على مدى خمسة عقود، ويلقي الضوء على الدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة، وما قام به الآباء المؤسسون منذ اليوم الأول لقيام دولة الإمارات، وصولاً للنقلة النوعية والحضارية التي حققتها دولتنا الحبيبة.

وأكد الشرقي حرصهم على مشاركة جميع أطياف المجتمع، ودعم المبادرة، باعتبارها من المبادرات الهادفة، التي تسهم في رفعة المجتمع، خصوصاً وأنها تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

وأكد محمد عبد الرحيم المري، أمين عام الاتحاد، على أهمية المعرض، كونه يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على الزمن الجميل لرياضة الإمارات، والتذكير بالمؤسسين من إداريين ومدربين ولاعبين، ممن حققوا إنجازات ونجاحات عديدة للدولة، إلى جانب أنه دافع كبير للأجيال القادمة، للسير على نفس النهج، من أجل المحافظة على مكتسباتنا الرياضية، وقال حرصنا على المشاركة في المعرض، لقناعتنا بأهميته، وتم التحضير له بشكل جيد، لتسليط الضوء على رياضة بناء الأجسام، وحتى تكون مرجعاً لممارسي هذه الرياضة مستقبلاً.

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