المصريان علي فرج ونور الشربيني بطلا العالم في الإسكواش

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

توج الثنائي المصري، علي فرج ونور الشربيني، اللذان يحتلان التصنيف الدولي للإسكواش، للرجال والسيدات، ببطولة العالم التي أقيمت في أمريكا، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وكانت منافسات الدور النهائي مصرية، حيث تفوق علي فرج في المباراة النهائية على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، بنتيجة 3 - 1، مضيفاً اللقب الثاني من بطولة العالم إلى سجل إنجازاته، إذ سبق له التتويج باللقب في نسخة عام 2019.

وفي منافسات السيدات، تفوقت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً، 3 - 1، وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم 2015، 2016، 2019، 2020، و2021.

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