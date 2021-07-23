5 رياضيين يحملون طموحات الإمارات في طوكيو 2020

المصدر: طوكيو- أحمد جمال الدين

تنطلق اليوم رسمياً، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثون، بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، يتنافسون في 33 رياضة، بواقع 339 مسابقة، في 48 منشأة رياضية.

حيث ينطلق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، على الملعب الأولمبي بطوكيو، الذي كان شاهداً كذلك على فعاليات أولمبياد 1964. ويحضر حفل الافتتاح، شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

مشاركة

وتشارك الإمارات للمرة العاشرة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن شهدت أولمبياد لوس آنجلس مشاركتنا الأولى، حيث يمثل وفدنا بطوكيو 17 رياضياً، منهم 5 لاعبين في 4 رياضات، هي الرماية والسباحة وألعاب القوى والجودو، وسيفتتح سيف بن فطيس مشاركتنا في الحدث بمسابقة رماية الاسكيت، يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو، في الـ 26 الجاري، كما يخوض يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني منافسات 100 متر حرة في اليوم الذي يليه، فيما يشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو في الـ 30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم محمد حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني، مشاركاتنا بسباق 100 متر، يوم الـ 31 من يوليو الجاري.

تصنيف

على جانب آخر، خصصت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مناطق محددة بالقرية الأولمبية، للدول التي تم تصنيفها كدول عالية الخطورة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك لحين انتهاء المدة الزمنية المعتمدة، والموصى بها من قبل الجهات المعنية للعزل الصحي، وهي 3 أيام من تاريخ الوصول إلى اليابان.

كما قام وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بزيارات ميدانية للعيادات الداخلية بالقرية الأولمبية، وغرف العلاج الطبيعي والإصابات، حيث تم الاطلاع على الأجهزة الطبية المستخدمة، والتجهيزات المختلفة والإسعافات الأولية المتوفرة في القرية، كما قام الوفد بزيارة صالات التدريب وميدان الرماية.

شعار

يجسد شعار «متحدون بالمشاعر»، شعار ألعاب طوكيو 2020، والذي من المتوقع أن يتم من خلاله تقديم حفل افتتاح ملهم للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، حيث سيكون الحفل على موعد مع استخدام التكنولوجيا بشكل واسع النطاق، مع وجود العديد من العناصر اليدوية التناظرية، التي ستلعب دوراً رئيساً في فقرات الحفل.

وتقديم أداء من إثبات الشعور الإنساني والأمل في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم استعراضات تظهر جمال الأشكال والتصميمات اليابانية، من خلال سمات ثلاثية الأبعاد، مثل تصميم المسرح والمعدات المستخدمة في الشعلة الأولمبية.

كذلك تنتشر معدات التعقيم الذاتية في ربوع طوكيو، وخاصة في أماكن المنافسات التي ستشهد مسابقات دورة الألعاب الأولمبية والقرية الأولمبية المركز الإعلامي الرئيس، ومواقع التدريبات.

كما تتابع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، تطبيق إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية بصورة مستمرة، حيث اعتمدت قواعد التباعد الجسدي بين زوار المركز الإعلامي، وغرف المؤتمرات الصحافية، والمناطق المختلطة لإجراء اللقاءات مع الرياضيين، عقب انتهاء المنافسات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز