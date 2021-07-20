ناشئو المصارعة جاهزون لمونديال بودابست

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم فعاليات بطولة العالم للمصارعة للفئات العمرية تحت 17 سنة، والتي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة وتنظيم الاتحاد المجري للمصارعة، وتشهد مشاركة العديد من منتخبات العالم للمصارعة التي انتظمت في أروقة البطولة، وانتهت اللجنة المنظمة من إجراءات التسجيل أمس حسب شروط البطولة.

وقد كان في مقدمه الواصلين بعثة منتخبنا الوطني لناشئي المصارعة التي وصلت مساء أول من أمس وضمت اللاعبين خليفة محمد الحفيتي المشارك في وزن تحت 92 كجم، وعبدالله راشد الكياني المشارك في منافسات وزن تحت 61 كجم، إلى جانب مدرب نادي الفجيرة للفنون القتالية توفيق إبراهيم السيد، وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد.

مراسم

وتبدأ مراسم البطولة عند الثامنة من صباح اليوم بالإجراءات الصحية الاحترازية المحددة في شروط البطولة وعملية الميزان للمشاركين في الدور التمهيدي للبطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف القارات ومن بينها منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا، وتركيا والمجر والدول المتقدمة في مجال اللعبة.

من جانبه، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على وصول البعثة بسلام مع التأكيد على ضرورة تمثيل رياضة الإمارات التمثيل المشرف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية وفقاً لتوجيهات اتحاد اللعبة واللجنة المنظمة للبطولة بما يكفل السلامة للجميع، آملاً الاستفادة من فرصة الاحتكاك أمام منتخبات متقدمة المستوى في مجال اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز